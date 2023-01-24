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Hac kayıtları başvuru süresi uzatıldı

Hac kayıtları başvuru süresi uzatıldı
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Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların yoğun talebi dolayısıyla 2023 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin uzatıldığını açıkladı.

Vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeniyle 2023 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 31 Ocak'a kadar uzatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen yoğun talep dolayısıyla 2023 yılı hac ön kayıtları ve kayıt güncelleme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Vatandaşlar işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.

 

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