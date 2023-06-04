Hakan Fidan'ın yerine MİT'in başına o mu geçiyor ?
MİT'teki görevinden ayrılarak yeni kabinede Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilen Hakan Fidan'dan boşalan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı koltuğuna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın oturabileceği iddia edildi.
Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın MİT Başkanı olarak atanabileceğini öne sürdü.
Twitter'dan paylaşımda bulunan Saymaz, "İbrahim Kalın, bu gece MİT Başkanı olarak atanabilir" ifadesini kullandı.
28 Mayıs Seçimleri'nin ardından yeni kabineyi açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı Dışişleri Bakanı olarak atamıştı.
İbrahim Kalın, bu gece MİT Başkanı olarak atanabilir.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) June 4, 2023
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