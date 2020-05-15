Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan: Bana yapılan tam bir linç kampanyası!

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yargıçlar Sendikası Başkanı ve aynı zamanda Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan HSK kararıyla 3 ay süreyle görevden uzaklaştırdı. HSK tarafından sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hakkında inceleme başlatılan Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in ölümünden önce "Türküler kimseye zarar vermez" paylaşımını yapmış, ölümünün ardından da üzüntüsünü dile getirmişti. Ayşe Sarısu Pehlivan yandaş basın tarafından paylaşımları nedeniyle hedef göstermişti.

Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan karantinatv’de Recai Aksu’nun “Önce İnsan” programı’nda şunları söylemişti:

Terör sevici gösterilmeye çalışılmam bir akıl tutulması, bana yapılan ise tam bir linç kampanyası. İnsan olmanın bir göstergesi olmalı. Nefret söylemiyle çözüm olmaz. Benim yaptığım yaşamın kutsallığını, ölümlerin kötü olduğunu öne çıkarmaktı…

Grup Yorum üyesinin gün ve gün ölüme gittiğini gördüm, buna karşılık yaşamı savundum arkasından bir linç kampanyası başlatıldı…

Benim gibi özgür beyinleri olan, evrensel hukukun kurallarını hem yaşamda hem hukukta kullanmaya çalışmak isteyen bizleri itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. beyinlerini de kullanamıyorlar, bir akıl tutulması var…