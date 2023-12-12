Halil Umut Meler'i ziyaret eden Bakan Yerlikaya'dan kritik çağrı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakem Halil Umut Meler’i kaldığı hastanede ziyaret etti. Çıkışta açıklamalarda bulunan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ziyaret sırasında Meler ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etti.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ziyaret sırasında Meler ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

Yerlikaya açıklamasında tüm spor kamuoyuna çağrı yaparak, "Başta futbol olmak üzere tüm spor dallarında biz birliğimizi, beraberliğimiz, sevgimizi en güzel şekilde yansıtabileceğimiz şekilde bu spor müsabakalarını yapalım" dedi.

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu ile TFF yöneticileri de hastaneye geldi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

"Değerli arkadaşlar, dün gece Ankaragücü - Rize maçından sonra yaşananlar bizler için, ülkemiz için, futbol camiamız için büyük bir üzüntüydü. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz ama Halil Umut Meler hakemimize yapılan o şiddet hepimizin tepkisini çekti. Şiddetle kınıyoruz. Gereği yapıldı. Sabah mahkeme kararlarını biliyorsunuz. Az önce kıymetli hakemimizi ziyaret ettim. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Bütün hakem camiamıza geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Temennimiz bir daha sporda hiçbir şekilde şiddettin olması. Biz hamaset için mi söylüyoruz, sporun birlik, beraberlik, kardeşlik olduğunu. Fair play'i niçin söylüyoruz. Karar hoşumuza gitmeyince başka bir şeye mi dönüşmemiz gerekiyor.

Böyle enstantaneleri görmeyi hak ediyor muyuz biz. Artık konu mahkemede. Mahkeme süreci devam ediyor. Sizler de bizler de mahkemede neler olacağını göreceğiz. Adalete inanıyoruz.

Başhekimimiz bilgileri paylaştı. Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla görüştü ziyaret sırasında hakemimizle. Süreci takip ettiğini söyledi. Geçmiş olsun dileklerini belirtti. Hakemimizle ilgili şu andaki durumuyla bilgileri de aldık. Başından itibaren süreci aziz milletimize aksettiren bütün basın mensuplarımızı da tebrik ediyorum.

Başta futbol olmak üzere tüm spor dallarında biz birliğimizi, beraberliğimiz, sevgimizi en güzel şekilde yansıtabileceğimiz şekilde bu spor müsabakalarını yapalım."