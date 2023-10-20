Haluk Levent Gazze'de de devrede! Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, yardım amaçlı Gazze Belediye Başkanı ile görüştüğünü ancak bölgeye yardımların ulaştırılamadığını söylediklerini paylaştı.
Haluk Levent, Gazze'ye yardım için belediye başkanı ile görüştüğünü ancak insani yardımların bölgeye ulaşmadığı bilgisini aldığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından kesintilere dair de bilgi veren Levent şunları söyledi:
"Gazze Belediye Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdim. Şu anda insani yardımların gelmediğini, bugün konvoyların bir bölümüne izin verilmesinin beklendiğini belirtti. Gazze’de elektrik ve su kesintisinin olduğunu, Gazze halkının çok zor durumda olduğunu belirtti."
Gazze Belediye Başkanı Yehia Al Sarraj ile bir görüşme gerçekleştirdim.— Haluk Levent (@haluklevent) October 19, 2023
Şu anda insani yardımların gelmediğini bugün konvoyların bir bölümüne izin verilmesinin beklendiğini belirtti.
Gazze’de elektirik ve su kesintisinin olduğunu Gazze halkının çok zor durumda olduğunu belirtti. pic.twitter.com/k0p0kxONuc
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