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Haluk Levent Gazze'de de devrede! Gazze Belediye Başkanı ile görüştü

Haluk Levent Gazze'de de devrede! Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
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AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, yardım amaçlı Gazze Belediye Başkanı ile görüştüğünü ancak bölgeye yardımların ulaştırılamadığını söylediklerini paylaştı.

Haluk Levent, Gazze'ye yardım için belediye başkanı ile görüştüğünü ancak insani yardımların bölgeye ulaşmadığı bilgisini aldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından kesintilere dair de bilgi veren Levent şunları söyledi:

"Gazze Belediye Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdim. Şu anda insani yardımların gelmediğini, bugün konvoyların bir bölümüne izin verilmesinin beklendiğini belirtti. Gazze’de elektrik ve su kesintisinin olduğunu, Gazze halkının çok zor durumda olduğunu belirtti."

 

Etiketler haluk levent ahbap gazze gazze belediye başkanı
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