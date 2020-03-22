Hastane bahçelerine afet çadırları kurulmaya başlandı

Türkiye'de koronavirüs salgını hızla yayılırken hasta bahçelerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) afet çadırları kurulmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre Yalova Devlet Hastanesi, Kayseri Devlet Hastanesi, Kastamonu Devlet Hastanesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesine çadırlar kuruldu.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre hastane binaları içerisindeki, hastalara ilk muayenelerinin yapıldığı triaj alanlarının hastane bahçelerine kurulan çadırlara taşınacağı öğrenildi. Çadırlarda izolasyon hastalarının sevk işlemlerinin yapılacağı ve hastanelerin iç kullanım alanlarındaKİ yoğunluk azaltılması amaçlandığı öğrenildi.

HER HASTANEYE KURULUYOR

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Sekreteri Pınar İçel, BirGün’e yaptığı açıklamada “Sağlık çalışanlarından aldığımız bilgiye göre hemen her hastanenin bahçesinde şuan çadırlar kuruluyor. Şüpheli vakaların ilk muayeneleri diğer hastalara bulaş olmaması için bu çadırlarda gerçekleştirilecek. Bu yöntem virüsün bulaşmasını engellemek için gerçekleştirilir. Hastalar çadırlarda tedavi edilemez ama izole edilebilir. Yatış işlemi gerekiyorsa ilgili birime hastalar sevkedilir” diye konuştu.