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  3. 14 Ağustos 2019 14:10

Hastane bahçesinde ölü bulundu

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bir kişinin ölü bulunduğu söylendi. Ölen kişinin hastahanede kalan bir kişi olduğu açıklandı.

Hastane bahçesinde ölü bulundu
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Antalya’da bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki bankta hareketsiz bir kişi olduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.  Hastane bahçesine gelen sağlık ekibi, banktaki kişinin hayatını kaybettiği belirledi.

Polis ekipleri cesedin, bir süredir hastane bahçesinde kalan İsmail Aslan’a ait olduğunu tespit etti. Yapılan ilk incelemede vücudunda herhangi bir yaralanma izine rastlanmayan Aslan’ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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