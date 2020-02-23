Hatay'da ''canlı bomba'' alarmı !

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Cilvegözü Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yapan Türk vatandaşı E.E, Z.S.E. ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca kayıp şahıs olarak aranan ve 'canlı bomba eyleminde kullanılabilecek nüfus cüzdanı taşıdığı' bilgisi bulunan S.Ç. gözaltına alındı.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan adliyeye sevk edilen S.Ç. tutuklanarak Yayladağı Cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden E.E. ile Z.S.E yurt dışı yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.