'Hayır'cıların karıları, kızları 'evet’çilere helal’ demişti, kovuldu!

Referandumu bir çeşit “savaş” olarak gören Akbayrak, “Evet” çıkması durumunda “Hayır” oyu veren vatandaşların eşlerinin ve kız evlatlarının, “Evet” oyu verenlere “helal” olacağını açıkça dile getiriyordu.

Bazı takipçileri itiraz etmesine rağmen Akbayrak, herhangi bir geri adım atmadı ve iddiasını devam ettirdi. “Yoruma dayalı” ya da “yanlış anlaşıldı” denecek bir olay bırakmadı.

Referandumun bir çeşit “savaş” olduğunu söyleyen Akbayrak, kadınlardan da “ganimet” olarak bahsetmeye devam etti. Ayrıca onların da “necis” yani “pis” olduğu iddiasında da ısrar etti.

Hayırcıların “Firavun’un” ve “Ebu Cehil’in” soyundan geldiğini iddia ederken, “ganimetleri” toplayacağını da işte böyle korkusuzca söyledi.

Hayırcıların “Firavun’un” ve “Ebu Cehil’in” soyundan geldiğini iddia ederken, “ganimetleri” toplayacağını da işte böyle korkusuzca söyledi.

YENİ GÖREVLENDİRME YAPILMIŞTI

Akbayrak’a İBB yönetiminin CHP’ye geçmesinden sonrada ‘ödül gibi’ bir görevlendirme yapılmıştı. Albayrak Mezarlıklar Müdürlüğü’ndeki geri hizmet görevinden ‘ön büroya’ alındı.

Gazeteci Cihan Güner Twitter hesabından yaşananlara isyan etmiş, sürekli olarak gündeme getirmişti. 3 Haziran 2020’de Twitter hesabından şu açıklamaları yapmıştı:

”BUGÜN İTİBARİYLE İBB’DEN İHRAÇ EDİLDİ”

Cihan Güner son gelişmeyi Twitter hesabından, “Dostlarım, sizinle bir gelişme paylaşmak istiyorum..

Referandum öncesi ‘Hayırcıların karıları – kızları savaş ganimeti olarak bize helaldir’ diyen dürzü, bugün itibariyle İBB’den ihraç edildi” diyerek duyurdu.

DAVA AÇILMIŞTI

14 Şubat 2018’de “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürlüğü çalışanı Ömer A., İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkmıştı.

İBB DE MÜDAHİLLİK TALEBİNDE BULUNMUŞTU

İstanbul Barosu’da duruşmada müşteki olarak yer almıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de sanıktan şikayetçi olarak davaya katılma talebinde bulunmuştu. Kimlik tespitinde evli ve 3 çocuğunun olduğunu söyleyen sanık, bu olay öncesi İBB Haller Müdürlüğü’nde memur olarak çalıştığını, şuan da ise işsiz olduğunu bildirerek herhangi bir gelirinin olmadığını söylemişti.

“NİMET” DEĞİL “GANİMET” DEMİŞTİM

Hakimin suça konu paylaşımı hatırlatırken, “Bunların karıları ve kızları ‘nimet’ olarak evetçilere helaldir” demesi üzerine söz alan sanık, paylaşımın kendisine ait olduğunu ancak, ‘nimet’ değil, ‘ganimet’ ifadesini kullandığını belirterek düzeltilmesini istemişti.

“HAKARET VE KÜFÜR İÇERMİYOR”

Savunmasına devam eden sanık, söz konusu paylaşımı kendi Facebook adresinden yaptığını ve arkadaş listesinde bulunan bir kişinin bu paylaşımı alıp kendi hesabında eleştirel olarak paylaşması sonucu sosyal medyada yayılmasına neden olduğunu anlatmıştı. Paylaşımın kendi iradesi dışında yayıldığını ileri süren Ömer A., paylaşımın hakaret ve küfür içermediğini savunarak, “İBB’de memur olarak çalışmasaydım bunu gündeme getirmeyeceklerdi” iddiasında bulundu. Bunun üzerine söz alan müşteki avukatı Atilla Özen, sanığın çelişkili beyanda bulunduğunu dile getirdi. Avukat Özen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de sanıktan şikayetçi olduğunu ve davaya katılma talebinde bulunduğunu hatırlatmıştı.