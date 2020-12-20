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  3. 20 Aralık 2020 13:31

Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşıma ilişkin açıklama

Mersin'de sosyal medya üzerinden Hazreti Muhammed'e hakaret içeren videoya tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine EGM'den bir açıklama yapıldı.

Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşıma ilişkin açıklama
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EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Türk Polis Teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadeleyi her alanda sürdürdüğü gibi sanal ortamda da mücadelenin devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Twitter isimli sosyal medya platformunda birçok hesap tarafından paylaşılan ve halkımız nezdinde infial oluşturan Peygamber Efendimize hakaret içerikli söylemlerin bulunduğu videonun 2017 yılı içinde çekilmiş olduğu ve videodaki F.K. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı tespit edilmiştir."

hakaret , Hazreti Muhammed , EGM
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