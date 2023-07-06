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HDP ilçe binasından neler çıktı neler!

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İstanbul'da HDP Esenyurt ilçe binasına yapılan operasyonda çok sayıda terör örgütü üyesi fotoğrafları, terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterleri ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalarda HDP Esenyurt ilçe binasında terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının bulunduğu istihbaratını alan polis, bugün parti merkezine operasyon gerçekleştirdi. İlçe binasında yapılan aramada 20 meşale, 4 havai fişek rampası, terör örgütü üyelerine ait çok sayıda fotoğraflar, bölücü terör örgütünün İmralı Adası’nda tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri, yasaklı yayınlar, suç unsuru içerikli pankartlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İHA

Etiketler istanbul hdp esenyurt pkk
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