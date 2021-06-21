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HDP'den iddianame kararına ilk tepki

HDP'den iddianame kararına ilk tepki

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, AYM'nin HDP'yi kapatma davası iddianamesini kabul etmesine ilişkin olarak açıklama yaptı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yeniden gönderdiği HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianamenin ilk incelemesi tamamlandı. Anayasa Mahkemesi (AYM), hazırlanan iddianamenin kabul edildiğini açıkladı

 Öte yandan, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, AYM'nin HDP'yi kapatma davası iddianamesini kabul etmesine ilişkin olarak açıklama yaptı.

AYM'nin kararını değerlendiren HDP'li Sancar, "AYM, iddianameyi kökten reddetme fırsatına sahipti. Bunu yapması için de yeterince hukuki ve vicdani sebep mevcuttu" dedi. 

Sancar devamında şunları söyledi:

"AYM iddianameyi reddetmiş olsaydı demokrasi umudu adına önemli bir mesaj vermiş olacaktı. AYM, tarihi bir fırsatı heba ettiğini açıkça söylemek zorundayız.  AYM’nin bundan sonraki süreçte bu vebali ortadan kaldıracak bir tutum sergilemesi yönünde beklentimizi korumak istiyoruz.  Bu davanın iddianamesi hazırlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı değildir.

HDP’yi kapattırmayacağız, büyüterek devam ettirecek gücümüz vardır.  Bu davada verilecek karar sadece HDP’ye yönelik olmayacaktır.

AYM, HDP’yi kapatma kararı verirse kendini kapatma kararını da vermiş olacaktır."

Etiketler hdp kapatma davası parti kapatma aym anayasa mahkemesi
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