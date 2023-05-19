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HKP üyeleri yine Anıtkabir'e alınmadı

HKP üyeleri yine Anıtkabir'e alınmadı
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Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla; Ankara Tandoğan Meydanı’nda eylem yaptı. HKP’li Deniz Çakır, “AKP iktidarı yıllardır devlet ve milletin istiklal ve onurunun koruyucusu değil, yok edicisi olmuştur” dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülke genelinde kutlanıyor. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, Atatürk’ün kalpaklı portresinin ve ‘Bağımsızlık Benim Karakterimdir’ sözünün yazılı olduğu bayraklarla 19 Mayıs’ı kutlamak için Atatürk’ün huzuruna çıkmak istedi. Ancak parti üyeleri Anıtkabir’e alınmadı.

HKP üyeleri adına Deniz Çakır yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’taki “Millet her türlü fedakârlığı göze alarak istiklalini kazanmış olsa da, saltanat sürüp gittiği takdirde, bu istiklale kazanılmış gözüyle bakılamazdı. Artık, vatan ve milletle hiçbir vicdan ve fikir bağlantısı kalmamış bir sürü delinin, devlet ve milletin istiklâl ve haysiyetinin koruyucusu mevkiinde bulundurulmasına nasıl göz yumulabilirdi?” sözlerini hatırlattı.

Etiketler halkın kurtuluş partisi hkp eylem anıtkabir pankart 19 mayıs
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