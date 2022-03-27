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Hrant Dink suikastinde yeni gelişme: Yakalanılarak Türkiye'ye getirildi

Hrant Dink suikastinde yeni gelişme: Yakalanılarak Türkiye'ye getirildi

Hrant Dink suikastınde faile yardım eden Ahmet İ. Kırgıgistan'da yakalanılarak Tükrkiye'ye getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hrant Dink suikastınde faile yardım eden Ahmet i.'in tutuklandığını açıkladı.

EGM'den yapılan açıklamada, ''Hrant DİNK suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen Ahmet i., Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmiş ve tutuklanmıştır'' denildi.

 KIRGIZİSTAN'DA TUTUKLUYDU
Kırgızistan İçişleri Bakanlığı Aşırılık ve Yasa Dışı Göçle Mücadele görevlileri, sahte belge kullandığı öğrenilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ahmet i.'i (38) gözaltına almış, "Sahte pasaportla ülkeye girmek" ve "belgede sahtecilik" suçlarından dava açılan Ahmet i. i.'in Bişkek Pervomay İlçe Mahkemesi tarafından iki ay tutuklu kalmasına hükmedilmişti.

AHMET i. KİMDİR?
Dink cinayetine bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Ocak 2012'de açıkladığı kararda, diğer sanıklarla beraber 24 Ocak 2007'de tutuklanan Ahmet i.'i "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etmek" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırmıştı.

i.'in cezası, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 13 Mayıs 2013'de onanarak kesinleşmişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden 87 sanıklı dava kapsamında yargılamanın sürüncemede kalmaması için aralarında Ogün Samast'ın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki dosya karara bağlanmak üzere ayrılmıştı.

 Mahkeme heyeti, 17 Temmuz 2019'da 9 sanıkla ilgili hüküm kurmuştu, 7 sanığı cezalandırmıştı. Bu sanıklardan Ahmet i., "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. i.'in bu cezası da kesinleşmişti. Ahmet i.'in yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.

Etiketler ahmet i hrant dink dava
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