HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli oldu

Yargıtay üyeliğine getirilen savcıların yerine görevlendirmeler yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Gökhan Karaköse, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Zafer Koç getirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Anadolu Başsavcısı oldu.

HSK Birinci Dairesinin kararnamesine göre, Yargıtay üyeliğine seçilen Ahmet Akça'nın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Yargıtay üyeliğine seçilen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın yerine de Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç getirildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Gökçe, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na da Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yakup Ali Kahveci atandı.