HSK'dan ''Abdullah Zeydan'' kararını veren mahkemeye inceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararını veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) DEM Partili Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararını veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattığı bildirildi.

Ne olmuştu?

Van İl Seçim Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde sandıktan ilk sırada çıkan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verdi. Kurul, mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan AK Parti Adayı Abdulahat Arvas'a verilmesini kararlaştırdı. DEM Parti, YSK'ya itirazda bulundu. YSK, itirazı kabul ederek Van'da mazbatanın DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi. YSK önünde açıklama yapan DEM Parti YSK temsilcisi Mehmet Rüşti Tiryaki, 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimde Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın rekor oyla seçildiğini, bu arada AK Parti il örgütü tarafından İl Seçim Kurulu'na başvuru olduğunu hatırlattı. Tiryaki, "İl Seçim Kurulu, hukukun bütün ilkelerini ayaklar altına alarak, Abdullah Zeydan’a mazbatanın verilemeyeceğini, mazbatanın 2'nci sırada Adalet ve Kalkınma Parti’sinin adayına verileceğine karar vermişti. Biz bu karara itiraz ettik. Dün resmi olarak başvurumuzu yaptık. YSK bugün bir toplantı yaptı, itirazımızı görüştü. YSK oy çokluğu ile itirazımızı kabul etti. Ve Van İl Seçim Kurulu kararını kaldırarak mazbatanın Abdullah Zeydan’a verilmesine karar verdi. YSK’nın kararları kesin" dedi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, "Kürt halkının, dostlarımızın ve demokratik kamuoyunun direnişi sonucunda Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanımız Abdullah Zeydan’a mazbatasının verilmesine karar verilmiştir" denildi.