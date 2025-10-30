  1. Anasayfa
İBB iddianamesi için beklenen tarih belli oldu

İBB iddianamesi için beklenen tarih belli oldu
Güncelleme:

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu bulunduğu İBB iddianamesinin Kasım ayının ilk haftasına hazır olacağı öne sürüldü.

19 Mart'ta İBB'ye yapılan 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında gözaltına alınıp 21 Mart'ta tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 8 aydır iddiananemesi hazırlanmamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İmamoğlu iddianamesinin hazırlanması çağrısında bulunarak, TRT'de canlı yayınlanmasını istemişti.

Özel'in çağrısına ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den destek gelerek, TRT'de yargılamanın canlı olarak yayınlanmasını ve 'bir an önce yargılama yapılsın' çıkışı gelmişti. Erdoğan ise Bahçeli'nin TRT cağrısına "Hayırlı olur inşallah" demişti.

T24'den Can Öztürk'ün haberine göre; CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında "İBB iddianame hazırlanıyor. Savcılık kaynaklarının söylediğine göre şüpheli ifadelerinin tamamı toplandı.

Kaynaklar, İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması hakkındaki iddianamenin kasım ayının ilk haftasında hazır olacağını aktardı.

 

T24

