İBB Meclisinden 2 bin konut için kentsel dönüşüm kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Avcılar'da 2008 yılında zemini sağlam olmadığı gerekçesi ile imara kapattığı sahil şeridindeki yaklaşık 5 bin kişiyi ilgilendiren 2 bin kadar konut için karar alındı.

AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu, Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde kentsel dönüşümün önünü açan imar planlarının AK Partili meclis üyelerinin desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinden geçtiğini söyledi.

Denizköşkler Mahallesi'nde 2008'den beri riskli bölge olduğu gerekçesiyle imara kapatılmış olan alan, İBB Meclisinin dünkü oturumunda kentsel dönüşüm kapsamına alındı.

Bölgeye gelen AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri, kararın yer aldığı broşürleri vatandaşlara dağıtarak, konu hakkında bilgi verdi.

AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu, burada yaptığı açıklamada, Avcılar'da, Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nin alt kısmındaki vatandaşları ilgilendiren karara İBB Meclisi üyelerinin onay verdiğini belirterek, "Bu karardan sonra yıllardır kentsel dönüşüm problemi olan binlerce komşumuzu ilgilendiren sorun artık çözüldü." dedi.

"AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL CHP'NİN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIDIR"

Şu an bulundukları Derya Blokları'ndaki vatandaşların artık kentsel dönüşüm kapsamında binalarını yenileyebileceklerini söyleyen Küçükoğlu, şöyle konuştu:

"Avcılar Belediye Başkanı, iki gün önce bir televizyon programında bölgedeki gazetecilere mesaj atarak bilgi vermişti. Ne yazık ki bir Avcılarlı olarak üzüldüm. Bölgede AK Parti'nin dönüşüme engel olduğu yalanını bir belediye başkanı söyledi. Bugün burada meclis üyelerimizle konuyu tüm Avcılarlı komşularımıza havale ediyoruz. Avcılar'da kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel CHP'nin belediyecilik anlayışıdır. AK Parti olarak bizler, Avcılar'daki her bir sorunu çözmekle alakalı elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün bölgede yüzlerce, binlerce komşumuzu ilgilendiren bir karar verildi. Avcılar'daki kentsel dönüşümü AK Parti teşkilatları olarak, meclis üyeleri olarak destekliyoruz."

Küçükoğlu, Avcılar'da belediye tarafından kentsel dönüşümü yapılan tek bir bina olmadığını ifade ederek, "Avcılar Belediye Başkanı görmek istiyorsa Esenler Belediyemizin, Güngören Belediyemizin, diğer belediyelerimizin kentsel dönüşüm projelerine baksın. Kentsel dönüşümle alakalı yapılan çalışmaları yerinde görmelerini ve Avcılar'da da uygulamalarını isteriz. Ama ne yazık ki Avcılar, kentsel dönüşüm konusunda kaderine terk edilmiş bir ilçedir." diye konuştu.

AK Parti İBB Meclis Üyesi Hüseyin İbrahimoğlu da dün meclisten geçirdikleri kararın Avcılar için güzel bir haber olduğunu belirterek, depremin konuşulduğu şu günlerde vatandaşların gerekli hazırlıkları yapacaklarını söyledi.

Kentsel dönüşüme hükümetin de destek verdiğini vurgulayan İbrahimoğlu, uygun faizli kredi sağlandığını ve kira yardımı yapıldığını kaydetti.