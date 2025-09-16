  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ünlü şarkıcı hakkında 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi!

İBB programında sahne alan şarkıcı Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda şarkıcı Pınar Aydınlar'ın sahne alarak örgüt propagandası yaptığı iddiasına ilişkin yargılandığı davada Aydınlar hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Şarkıcı Pınar Aydınlar'ın 12 Aralık 2024'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen 'Tunceli Kültür Buluşmaları' programında sahne alarak sarf ettiği sözler ve Seyit Rıza'nın fotoğrafının basılı olduğu posteri açmasına ilişkin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Pınar Aydınlar ve avukatı hazır bulundu.

Mütalaa açıklandı: 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Aydınlar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımların terör örgütü ile ilgili bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtma, benimseme ya da yayma amacıyla yapıldığını aktardı. Mütalaada sanık Aydınlar'ın örgütün yöntemlerini meşru gösterdiği ve övdüğü, propaganda içerikli paylaşımlar yaptığı belirtilerek, 'basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Örgüt üyeliğinden beraat talebi

Açıklanan mütalaada ayrıca, yapılan aramalar sonucu ele geçirilen 'HDK Bileşenleri Delege Listesi ve 2.ve 3. Bölge Adayları' isimli Excel dosyası içerisinde Kağıthane'de 'eş başkan' olarak Aydınlar'ın isminin yazılı olduğu, iletişim bilgilerinin bulunduğu ancak sanık Aydınlar'ın savunmasında sanatçı kimliği nedeniyle konsere çağrılmış olabileceğini ve listede isminin kim tarafından ve ne amaçla yazıldığı konusunda bilgi sahibi olmadığını söylediği aktarıldı. Her türlü kuşkudan uzak, somut delil elde edilemediğinin belirtildiği mütalaada, sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan beraatına karar verilmesi istendi.

Duruşmada savunma yapan sanık Pınar Aydınlar ile avukatı, mütalaayı kabul etmediğini belirterek mahkemeden savunma için süre talep ettiler.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Aydınlar ile avukatına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İHA

text-ad
Etiketler hapis nevruz pınar aydınlar hapis cezası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Doğum günü balonu minik çocuğun sonu oldu! Doğum günü balonu minik çocuğun sonu oldu! Freni patlayan tırın otobüse çarpma anı kamerada Freni patlayan tırın otobüse çarpma anı kamerada Otoparkta kız çocuğuna 5 saat boyunca kabusu yaşattı! Otoparkta kız çocuğuna 5 saat boyunca kabusu yaşattı! Kızılcık Şerbeti senaristlerinden Merve Göntem gözaltına alındı! Kızılcık Şerbeti senaristlerinden Merve Göntem gözaltına alındı! Tuğba Özay'dan ortalığı karıştıran ''kimyasal'' iddia Tuğba Özay'dan ortalığı karıştıran ''kimyasal'' iddia PKK terör örgütüne para yağdıran çetenin elebaşısı bir binbaşı çıktı! PKK terör örgütüne para yağdıran çetenin elebaşısı bir binbaşı çıktı! Özel okulda akran şiddeti: Kafasına poşet geçirip... Öğrencinin ayağı kırıldı! Özel okulda akran şiddeti: Kafasına poşet geçirip... Öğrencinin ayağı kırıldı! Cezaevinden izinli çıkmıştı... Bakın nerede, ne halde yakalandı! Cezaevinden izinli çıkmıştı... Bakın nerede, ne halde yakalandı! Konut satış istatistikleri açıklandı; işte en çok konutun satıldığı iller Konut satış istatistikleri açıklandı; işte en çok konutun satıldığı iller Tepkiler ve RTÜK soruşturması sonrası... Aradığınız Kızılcık Şerbeti'ne ulaşılamıyor! Tepkiler ve RTÜK soruşturması sonrası... Aradığınız Kızılcık Şerbeti'ne ulaşılamıyor!
26 ildeki erken genel seçim anketinin sonuçlarında tüm denklemler değişti! 26 ildeki erken genel seçim anketinin sonuçlarında tüm denklemler değişti! İstanbul'un çok sayıda ilçesinde aynı rezalet: Düğün magandaları iş başında! İstanbul'un çok sayıda ilçesinde aynı rezalet: Düğün magandaları iş başında! İstanbul'da bir kişi ağaca asılı halde ölü bulundu İstanbul'da bir kişi ağaca asılı halde ölü bulundu Derin Talu ''old money'' dedi sosya medyadan destek yağdı Derin Talu ''old money'' dedi sosya medyadan destek yağdı Sosyal medya THY pilotunun bu anonsunu konuşuyor Sosyal medya THY pilotunun bu anonsunu konuşuyor Türkiye'nin maviyle yeşilinin buluştuğu sit alanı cennetine tatil köyü yapılıyor! Türkiye'nin maviyle yeşilinin buluştuğu sit alanı cennetine tatil köyü yapılıyor! Evlenecek çiftler için bir zorunluluk daha geliyor: Belgesi olmayan evlenemeyecek! Evlenecek çiftler için bir zorunluluk daha geliyor: Belgesi olmayan evlenemeyecek! Tepkiler engel olamadı! Antalya Müzesi'nde yıkım başladı! Tepkiler engel olamadı! Antalya Müzesi'nde yıkım başladı! CHP'li belediyede 3 başkan yardımcısı birden istifa etti CHP'li belediyede 3 başkan yardımcısı birden istifa etti Hava durumu raporu güncellendi: Hava sıcaklıkları düşüyor... Kara kış kapıda! Hava durumu raporu güncellendi: Hava sıcaklıkları düşüyor... Kara kış kapıda!