İBB soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma dosyasına göre, suç örgütünün İSFALT ve İETT'den aldığı bazı ihalelere fesat karıştırdığı belirlenmesi sonrası 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Temmuz'da yapılan operasyonla 25 şüpheli gözaltına alındı. 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

9 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta ifadeleri alınan 25 şüpheliden 9’u tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 16 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'nde savunmaları alınan şüphelilerden 20'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, İSFALT Eski Genel Müdürü B.S., İSFALT Satınalma Müdürü R.U., İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürü S.H., O.A. ve M.K. tutuklandı.

DHA