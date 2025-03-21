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İBB'deki soruşturmada 7 kişinin banka kasalarına el konuldu

İBB'deki soruşturmada 7 kişinin banka kasalarına el konuldu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu 7 kişinin bankalardaki kasalarına el konuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 90 kişi gözaltında. 

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı isimlerin çeşitli bankalarda özel kasalarının olduğu öğrenildi. 

Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu 7 kişinin bankalardaki kasalarına el konuldu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması başlatmış, CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Her iki soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda İmamoğlu da dahil 90 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu.

 

Etiketler ibb soruşturma murat ongun
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