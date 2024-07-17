İBB'den Paylaşımlı Yolculuk için Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem'e davet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) yarın yapacağı toplantıda "Paylaşımlı Yolculuk" (Uygulama Bazlı Ulaşım Sistemi) konusu ilk kez gündeme gelecek.

Her ay yapılan alt komisyon toplantıları, bu kez önemli bir değişikliğe sahne olacak. İstanbul'da ulaşıma yönelik düzenlemelerin ele alınacağı UKOME Alt Komisyon toplantısında, paylaşımlı yolculuk konusu da gündeme gelecek.

"YÖNETMELİK İHTİYAÇ"

İBB Ulaşım Dairesi'nin koordinasyonunda, konu üzerine önemli adımlar atılması planlanıyor.



Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, bu uygulamaların yasal zemine oturtulmasının, İstanbul'un taşımacılık alanındaki sorunlarını büyük ölçüde çözeceğini vurguladı. Öktem, özellikle vergi kaçağı, emek sömürüsü ve güvenlik sorunlarına dikkat çekerek bu sorunların paylaşımlı yolculuk yönetmeliği ile ortadan kaldırılabileceğini belirtti.

Öktem, "Martı TAG, İstanbul'da 170 bin sürücü ve 4 milyon kullanıcıya hizmet veriyor. Ortalama araç bulma süresi 5,4 dakika olan TAG, yüzde 98 müşteri memnuniyeti oranı ile de dikkat çekiyor. Dijital kayıt sistemi sayesinde güvenlik ve şeffaflık sağlanırken, vergi kayıplarının da önüne geçiliyor. Bu uygulamanın yaygınlaşması, İstanbul'da yıllık 1 milyar dolar civarında vergi getirisi sağlayabilir" dedi.