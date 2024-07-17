  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İBB'den Paylaşımlı Yolculuk için Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem'e davet

İBB'den Paylaşımlı Yolculuk için Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem'e davet

İBB'den Paylaşımlı Yolculuk için Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem'e davet
Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) yarın yapacağı toplantıda "Paylaşımlı Yolculuk" (Uygulama Bazlı Ulaşım Sistemi) konusu ilk kez gündeme gelecek.

Her ay yapılan alt komisyon toplantıları, bu kez önemli bir değişikliğe sahne olacak. İstanbul'da ulaşıma yönelik düzenlemelerin ele alınacağı UKOME Alt Komisyon toplantısında, paylaşımlı yolculuk konusu da gündeme gelecek.

"YÖNETMELİK İHTİYAÇ"

İBB Ulaşım Dairesi'nin koordinasyonunda, konu üzerine önemli adımlar atılması planlanıyor.


Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, bu uygulamaların yasal zemine oturtulmasının, İstanbul'un taşımacılık alanındaki sorunlarını büyük ölçüde çözeceğini vurguladı. Öktem, özellikle vergi kaçağı, emek sömürüsü ve güvenlik sorunlarına dikkat çekerek bu sorunların paylaşımlı yolculuk yönetmeliği ile ortadan kaldırılabileceğini belirtti.

Öktem, "Martı TAG, İstanbul'da 170 bin sürücü ve 4 milyon kullanıcıya hizmet veriyor. Ortalama araç bulma süresi 5,4 dakika olan TAG, yüzde 98 müşteri memnuniyeti oranı ile de dikkat çekiyor. Dijital kayıt sistemi sayesinde güvenlik ve şeffaflık sağlanırken, vergi kayıplarının da önüne geçiliyor. Bu uygulamanın yaygınlaşması, İstanbul'da yıllık 1 milyar dolar civarında vergi getirisi sağlayabilir" dedi.

Etiketler Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem Martı TAG kurucusu oğuz alper öktem Martı TAG istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'deki ''kayıtlı'' yabancı sayısı açıklandı Türkiye'deki ''kayıtlı'' yabancı sayısı açıklandı Fethiye'de denizden bir canavar çıktı: Başı bir garip, kulakları var Fethiye'de denizden bir canavar çıktı: Başı bir garip, kulakları var Patronundan parasını istemişti: İşkence yapıp böcek yedirip, kerpetenle dişlerini söktüler Patronundan parasını istemişti: İşkence yapıp böcek yedirip, kerpetenle dişlerini söktüler Süleyman Soylu hakkında olay iddia: ''Sine-i millete dönecek'' Süleyman Soylu hakkında olay iddia: ''Sine-i millete dönecek'' İstanbul'da klima cinayeti: Kafa atarak öldürdü İstanbul'da klima cinayeti: Kafa atarak öldürdü Çöl sıcakları geliyor: Sıcaklıklar 7 derece daha artacak Çöl sıcakları geliyor: Sıcaklıklar 7 derece daha artacak Konut satışlarında büyük çöküş: TÜİK resmi rakamları açıkladı Konut satışlarında büyük çöküş: TÜİK resmi rakamları açıkladı Canlı yayında açıkladı: ''Tüm çalışan ve emeklilere refah payı geliyor'' Canlı yayında açıkladı: ''Tüm çalışan ve emeklilere refah payı geliyor'' Eve gelen tamirci dehşet saçtı: Biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti Eve gelen tamirci dehşet saçtı: Biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti Vergi ödemeyen kalmayacak: İşte madde madde yeni vergi paketi Vergi ödemeyen kalmayacak: İşte madde madde yeni vergi paketi
Wanda Nara ihanet iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Wanda Nara ihanet iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Erdoğan'ın Suriye ile normalleşme adımı ABD'yi rahatsız etti Erdoğan'ın Suriye ile normalleşme adımı ABD'yi rahatsız etti Trump’a bir suikast girişimi daha Trump’a bir suikast girişimi daha Mustafa Sarıgül'den ''video'' iddialarına cevap: Montaj, şantaj, tehdit içeriklidir Mustafa Sarıgül'den ''video'' iddialarına cevap: Montaj, şantaj, tehdit içeriklidir Türkiye bir değerini daha kaybetti: Ünlü oyuncu vefat etti Türkiye bir değerini daha kaybetti: Ünlü oyuncu vefat etti Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı bitti Filenin Uçan Sultanı Melisa Vargas'tan radikal karar Filenin Uçan Sultanı Melisa Vargas'tan radikal karar Suriyeliye 25 kat fazla ücret mahkemeden döndü Suriyeliye 25 kat fazla ücret mahkemeden döndü Güle oynaya kesilen trafik cezası sırasında derin bir ''oh'' çekti Güle oynaya kesilen trafik cezası sırasında derin bir ''oh'' çekti Bu fotoğraflar Türkiye'den... Maldivler'i aratmayan manzara Bu fotoğraflar Türkiye'den... Maldivler'i aratmayan manzara