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  3. 09 Ocak 2019 21:45

İbrahim Şimşek'e 159 yıl hapis cezası

Çok sayıda kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında dosyası ayrılan eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek'e 159 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası verildi.

İbrahim Şimşek'e 159 yıl hapis cezası
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Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasından dosyası ayrılan eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek 159 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de  arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasından dosyası ayrılan  eski eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek'e, 159 yıl 2 ay 25 gün hapis  cezası verildi. 

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Şimşek ile avukatı  katıldı.

Hazine avukatının da hazır bulunduğu, gelen belgelerin okunmasıyla  başlayan duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. 

Savcı mütalaasında, sanığın ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan  kaldırmaya veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etme'', "haberleşmenin  gizliliğini ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olmak", ''resmi belgede  sahtecilik'', "haksız arama", "konut dokunulmazlığı ihlal" ve "kişisel verilerin  kaydedilmesi" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Şimşek, mahkeme heyetinden savunma yapması için ek süre talebinde  bulundu.

Bir süre ara verilen duruşmada, Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, sanığa  3 ay önceki duruşmada ek süre verildiğini belirterek, talebin oy birliğiyle  reddine karar verildiğini açıkladı.

Son sözü sorulan Şimşek, "Sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum,  Yaptığım ve attığım tüm imzaların arkasındayım. Dün yaptıklarımı yarın da  yapacağım." dedi.

Taleplerinin karşılanmadığı için savunma yapmayacağını belirten  Şimşek, eşinin de tutuklu olduğunu ve aynı mahkemede yargılanacağını ifade etti.

Eşinin suçsuz olduğunu savunan Şimşek, kaçma durumunun bulunmadığı göz  önüne alınarak onun tutuksuz yargılanmasını istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı,  "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olmak", ''resmi  belgede sahtecilik'', "haksız arama", "konut dokunulmazlığı ihlal" ve "kişisel  verilerin kaydedilmesi" suçlarından 159 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Şimşek'in diğer suçlamalardan beraatına hükmedildi.

AA

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