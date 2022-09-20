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İçişleri açıkladı: 1 terörist teslim oldu

İçişleri açıkladı: 1 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensubunun 2010 yılında terör örgütüne katıldığı, Kuzey Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda yıl başından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısının 90'a yükseldiği belirtildi.

Etiketler içişleri bakanlık
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