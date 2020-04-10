İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

NTV canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Soylu, "Sokağa çıkma yasağı, pazardan itibaren devam edecek diye telaş söz konusu olmasın. Pazar saat 24.00 itibarıyla bitecektir. Milletimizin telaşı var bunu da normal karşılıyorum ama bu telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler." dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarında satır başları;

Sokağa çıkma yasağı, pazardan itibaren devam edecek diye telaş söz konusu olmasın. Pazar saat 24.00 itibarıyla bitecektir.

Milletimizin telaşı var bunu da normal karşılıyorum ama bu telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler.

Marketlerde veya birtakım fırınlarda oluşturulan bu kalabalığa gerek olmadığını, herkesin sakin olması gerektiğini ifade ediyorum.

Bu normal bir sokağa çıkma yasağı değil. Bunlar, bulaştan kurtulmak için ortaya konulan tedbirler.

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