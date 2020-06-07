İçişleri Bakanlığı açıkladı! Tunceli'de terör örgütüne ağır darbe

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
İç güvenlik operasyonları kapsamında; 31 Mayıs’ta Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmişti.
Devam eden operasyonda bugün yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edildi.
Böylelikle bugün ele geçirilen teröristlerle birlikte Tunceli Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6’ya yükselmiştir.
Teröristlerle birlikte,
(2) adet M-16 Piyade Tüfeği
(1) adet AK-47 Piyade Tüfeği
(3) adet El Bombası,
(1) adet büyük telsiz ile çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Haber3.com'a Google'da abone olun