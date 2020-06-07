SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 4 BİN 692 OLDU
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 07 Haziran 2020 16:47

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Tunceli'de terör örgütüne ağır darbe

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tunceli Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6’ya yükseldiği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Tunceli'de terör örgütüne ağır darbe
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İç güvenlik operasyonları kapsamında; 31 Mayıs’ta Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmişti.

Devam eden operasyonda bugün yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Böylelikle bugün ele geçirilen teröristlerle birlikte Tunceli Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6’ya yükselmiştir.

 
Teröristlerle birlikte,
(2) adet M-16 Piyade Tüfeği
(1) adet AK-47 Piyade Tüfeği
(3) adet El Bombası,
(1) adet büyük telsiz ile çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
tunceli , darbe , terör örgütü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM