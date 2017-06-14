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  3. 14 Haziran 2017 16:58

İçme suyu borusunun içinden bakın ne çıktı

Niğde'de su kesintisi yaşayan köyde çalışma yapan köylüler, su kesintisinin nedenini buldu.

İçme suyu borusunun içinden bakın ne çıktı
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Niğde’de su kesintisinin yaşandığı köyde çalışma yapan köylüler, köyün içme suyu hattından 13 metre uzunluğunda söğüt ağacı kökü çıkarınca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Hasangazi köyünde içme suyunun kesilmesi üzerine muhtar ve köylüler, su deposunun bulunduğu bölgede çalışma yaptı. Başlatılan çalışmalarda içme suyunun borularının içinden 13 metre uzunluğunda söğüt ağacı kökü çıkarıldı. Köy muhtarı Ahmet Kiper, "Köyümüzün suyu kesilince, kesintinin neden olduğunu anlamak için çalışma yaptık.

Yaptığımız çalışmada içme suyu borularının içinden 13 metre uzunluğunda söğüt ağacı kökü çıkardık. Su kesintisine neden olan ağaç kökünün uzunluğu bizi oldukça şaşırttı" diye konuştu.

Köylüler ve muhtar su borusunun içinden çıkan ağaç kökünü omuzlarına alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

içme suyu , su kesintisi , söğüt ağacı