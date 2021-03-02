  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı

İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı

İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı

İstanbul Başakşehir'de içlerinde yolcu bulunmayan ve aynı hatta çalıştıkları öğrenilen iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyreden aynı hatta çalışan iki İETT otobüsü saat 10.30 sıralarında kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu şoförlerden biri hafif şekilde yaralanırken, vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ARAÇLARDA YOLCU YOKTU

Otobüslerin kaza sırasında yolcu taşımadıkları öğrenildi.

ŞOFÖRLERDEN BİRİ YARALANDI

Kazada şoförlerden birinin direksiyon başında rahatsızlandığı iddia edilirken, hafif şekilde yaralanan bir şoför yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

DHA

Etiketler iett otobüsü kaza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Avrasya Araştırma'nın son seçim anketi açıklandı
Avrasya Araştırma'nın son seçim anketi açıklandı
Erdoğan açıkladı; işte yeni kısıtlı normalleşme adımları
Erdoğan açıkladı; işte yeni kısıtlı normalleşme adımları
Milyonlarca emekliye Mayıs'ta çift ikramiye müjdesi!
Milyonlarca emekliye Mayıs'ta çift ikramiye müjdesi!
Müge Anlı'dan canlı yayına damgasını vuran gaf!
Müge Anlı'dan canlı yayına damgasını vuran gaf!
Hangi illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlamadan muaf olacak?
Hangi illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlamadan muaf olacak?