  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İki bin eğitim seti içerisinde uygunsuz içerik tespit edildi

İki bin eğitim seti içerisinde uygunsuz içerik tespit edildi

İki bin eğitim seti içerisinde uygunsuz içerik tespit edildi

Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) Koordinatörlüğü, iki bin set içinde toplam dokuz zeka oyununda uygunsuz içerik tespit edildiğini duyurdu.

PIKTES Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen PIKTES Projesi çerçevesinde 2 bin eğitim materyali setinin okullarda kullanılmak üzere yüklenici firma tarafından dağıtıldığı belirtildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN SORUŞTURMA
Eğitim materyali setlerinin her birinin içeriğinde akıl zeka oyunlarının bulunduğu hatırlatılan açıklamada, "Okul yönetimleri tarafından yapılan kontrollerde dağıtılan iki bin set içinde toplam dokuz zeka oyununda uygunsuz içerik tespit edilmesi üzerine iki bin setin tamamı derhal toplatılmıştır. Yüklenici firma hakkında sözleşmeye aykırılık nedeniyle gerekli işlem başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi. Öte yandan konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığının da soruşturma başlattığı öğrenildi.

Etiketler eğitim eğitim seti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şimdi çayı daha çok seveceksiniz... Çay tiryakilerine müjde
Hande Sarıoğlu yatak odasını açtı: ''Cüretkarımdır! Taytımı giyerim...''
Sosyal medyada sansüre büyük tepki: Susmak yok!
Çalışanlara banka promosyonu şoku! Patron el koydu
İslam Memiş'ten vatandaşa altın uyarısı: Tezgaha gelmeyin
Çiftlik gibi okul... 8 ayda 150 bin lira ciro yaptılar
Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması: Bekleyenler memnun olacak
Okulda sigara içerken yakalanan genç kız 6. kattan atladı
Ehliyet sahipleri dikkat: Süre daralıyor! Cezası yüzde 121 zamlanacak
2001 model otomobilini iPhone'la takas etti