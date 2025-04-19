İktidar ortağı HÜDA PAR LGBT’ler için hapis istedi!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyip, genel seçimlere de AK Parti kadrolarından giren HÜDA PAR, TBMM'ye LGBT bireylere yönelik cezaları katlayarak ağırlaştıran bir yasa teklifi sundu. HÜDA Par'ın teklifinde LGBT ilişkilerini “özendiren” kişi veya kurumlara hapis ve kapatma yaptırımları getirilmesi isteniyor.

HÜDA PAR’ın LGBT’leri hedef alan kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. HÜDA PAR’ın teklifine göre, Türk Ceza Kanunu’nun 225. maddesindeki “hayasızca hareketler” suçu, aynı biyolojik cinsiyetten kişiler arasında gerçekleşirse cezalar iki katına çıkacak. Ayrıca, LGBT ilişkilerini “özendiren” kişi veya kurumlara hapis ve kapatma yaptırımları getiriliyor. TCK’nın 230. maddesine eklenen yeni fıkra, cinsiyet uyum sürecindeki bireylerin biyolojik cinsiyetlerini gizleyerek evlenmesini suç kapsamına alıyor. Bu durumda 1-3 yıl hapis cezası öngörülüyor. HÜDA PAR, değişikliği “aile düzenini sapkınlıktan korumak” gerekçesiyle savunuyor. Teklif, RTÜK Kanunu’nda değişiklik yaparak LGBT temalı yayınları “ahlaka aykırı” kabul edecek. Medya kuruluşlarına uygulanacak para cezaları ve yayın durdurma gibi yaptırımların artırılması planlanıyor.