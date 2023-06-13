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İlber Ortaylı: ''Ermenilerin toprağı yok, olmaz da''

İlber Ortaylı: ''Ermenilerin toprağı yok, olmaz da''
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Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın "Ermenilerin toprağı yok, olmaz da. Burada da başka yerde istiyorlar" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Tarihçi ve akademisyen İlber Ortaylı, Azerbaycan ziyareti sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Ortaylı, Ermenilerin toprağı olmadığını ve olmayacağını belirtti. Ayrıca, Ermenilerin farklı yerlerde de toprak istediklerini ifade ederek, her isteyene toprak verilemeyeceğini vurguladı.

Ortaylı açıklamalarında "Ermenilerin toprağı yok, olmaz da. Burada da başka yerde istiyorlar. Her isteyene toprak verilmez." dedi.

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