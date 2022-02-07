İletişim Başkanlığı'nda kaza: 2 yaralı

İletişim Başkanlığı binasında asansör kazası yaşandı. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. 25 katlı binanın hizmet kapasitesini artırması için yatırım programında 30 milyon TL’lik kaynak ayrılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Ankara Çukurambar’daki merkez binasında bugün öğle saatlerinde asansör kazası yaşandı.

DW Türkçe'den Eray Görgülü'nün haberine göre ; saat 13.45 civarında yaşanan kaza sonucu iki kişi asansörde mahsur kaldı. Kaza sırasında aynı zamanda asansörü su da bastı. Ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verilirken, bir yandan da bina çalışanları, mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan iki kişi asansörden çıkartıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

30 MİLYON TL BÜTÇE AYRILMIŞTI

İletişim Başkanlığı'nın binası, geçtiğimiz günlerde de 2022 yılı yatırım programında ayrılan kaynakla gündeme gelmişti. 25 katlı binada faaliyet gösteren İletişim Başkanlığı'na hizmet kapasitesini artırması için 30 milyon TL'lik kaynak ayrıldı. Binanın bulunduğu alan, Ankara Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde Türkiye'nin Gülen yapılanması ile ilişkisi olduğu iddiasıyla İngiltere'den iadesini istediği işadamı Akın İpek'e ait Atlantik AŞ'ye verilmişti. Yurt olarak inşa edilen bina ve şirkete 15 Temmuz darbe girişimi sonrası el konulmuştu. Önce Gençlik ve Spor Bakanlığının kullanımına verilen bina daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına verilmişti. Bina 2020 yılında ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın kullanımına tahsis edildi.

DW Türkçe