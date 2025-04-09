İlker Başbuğ'un tutuklu öğrenciler ve Mahir Polat paylaşımı olay oldu

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası sessizliğini bozdu. Ancak Başbuğ'un sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolara katılan, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 23 Mart'tan bu yana Silivri Cezaevinde.

Bu süreçte sessiz kalmayı tercih eden eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Başbuğ "İnsanın kendini ailelerin yerine koyduğunda, gönlünden Mahir Polat’ın ve üniversiteli gençlerin tutuksuz yargılanması geçiyor" dedi.

İLKER BAŞBUĞ'A TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada İlker Başbuğ'un paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüdü. Gönderinin altına "Çok şiddetli tepki bu. Biraz yumuşak bir tepki verseydiniz keşke...", "Her şeyin sorumlusu sensin", "Konuşmak için çok geç", "İmamoğlu'nun ailesi yok galiba", "Kendini ailelerin yerine koymadan konuşamayacak kadar neden korkuyorsun?", "Oo paşam hoş geldin, çay verelim mi?" şeklinde yorumlar yapıldı.