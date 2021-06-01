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İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs arasında illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor.

Son 24 saatin korona tablosu açıklandı: Vaka sayısında dikkat çeken artışSon 24 saatin korona tablosu açıklandı: Vaka sayısında dikkat çeken artışGüncel

 

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