İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi!
İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi: İstanbul'da vaka sayısı 252,12'den 401,62'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
VAKA SAYISI İSTANBUL'DA PATLADI
İstanbul'da 100 bin vaka oranı yüzde 401,62, Ankara'da 184,29 ve İzmir'de ise 156,48'e yükseldi.
EN YÜKSEK VAKA SAYISI
Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
EN DÜŞÜK VAKA SAYISI
Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
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