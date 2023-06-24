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  3. İmamoğlu çiftinin ''zor'' anları olay oldu; izleyici kahkahayı bastı

İmamoğlu çiftinin ''zor'' anları olay oldu; izleyici kahkahayı bastı

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İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyonce mu, Rihanna mı sorusuna verdiği yanıtla kahkaha tufanı koparttı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019'daki yerel seçimlerde İBB'nin kazanılmasının dördüncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına konuk oldu.

İbrahim Selim'in, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelttiği, 'Beyonce mi defansta olsun, yoksa Rihanna mı?' sorusu karşısında esprili ifadeler kullanan İmamoğlu, seyirciler arasındaki eşine dönerek, "Dilek sence hangisi..." şeklinde seslendi.

"HAZIR BAŞLAMIŞKEN RİHANNA'YI DA GÖRELİM"

İmamoğlu soruyu yanıtlarken, "Hiç cevap bile vermedi. Tribi yedik hocam. Hazır başlamışken Rihanna'yı da görelim." ifadelerini kullandı.

 İmamoğlu'nun verdiği cevap seyirciler tarafından kahkahayla karşılandı.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu dilek imamoğlu rihanna beyonce
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