  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 29 Ekim 2020 11:00

İmamoğlu koronavirüse yakalanmadan 2 gün önce ameliyat olmuş

Koronavirüs tedavisi gören İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, hastanede tedavi altına alınmadan iki gün önce apandisit ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

İmamoğlu koronavirüse yakalanmadan 2 gün önce ameliyat olmuş
A+ A-

İBB Ekrem İmamoğlu’nun 22 Ekim Çarşamba günü Amerikan Hastanesi’nde yarım saat süren operasyonla apandisiti alındığı öğrenildi.

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre, konuyu doğrulayan İBB Sözcüsü Murat Ongun, şunları söyledi:

“Başkanımız geçtiğimiz hafta pazartesiyi salıya bağlayan gece sabaha karşı şiddetli karın ağrısıyla uyandı. Saat 13.00 sularında Amerikan Hastanesi’ne kontrole gitti. Karın emarı çekildi.

Apandistin ameliyatla alınmasına karar verildi. Önce COVID testi yapıldı. Çarşamba günü test negatif çıkınca, o gün Amerikan Hastanesi’nde, saat 16.00’da küçük bir operasyon geçirdi. 25 dakikalık bir operasyonla apandisiti alındı.

22 Ekim Perşembe günü sabah 08.00’de taburcu oldu. Cuma akşamı Başkan’ın ateşi çıkınca, apandisit operasyonundan kaynaklı olabilir diye tekrar hastaneye gittik. Ateş demek, koronavirüs demek. Yapılan testlerin sonucu pozitif çıkınca, koronavirüs tedavisine başlandı.”

 

Hürriyet

istanbul büyükşehir belediyesi , ibb , ekrem imamoğlu , murat ongun
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM