İmamoğlu paylaşımlarıyla ilgili 2 tutuklama talebi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle 2 kişi tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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