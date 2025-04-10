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İmamoğlu protestolarına katılan 102 gence tahliye!

İmamoğlu protestolarına katılan 102 gence tahliye!
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası protestolara katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan aralarında Berkay Gezgin'in de bulunduğu 102 kişi tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından başlayan protestolara katılanlardan 139 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 104'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak haklarında 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

102 GENÇ TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün duruşması görülen dosya kapsamında tutuklu bulunan sanıklardan, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun kampanyalarında kullandığı 'Her şey çok güzel olacak' sloganının sahibi olan Berkay Gezgin'in de bulunduğu 102 kişi, haklarında 'Yurtdışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliye edildi. 

Berkay Gezgin, son yapılan olağanüstü kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Parti Meclisi üyeliğine seçilmişti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında CHP'nin 19 Mart ve sonraki günlerde İBB binasının önü ile Saraçhane Parkı'nda toplanma çağrısı yaptığı hatırlatıldı.

İddianamede, "muhtemel olaylara karşı kolluk kuvvetlerince gerekli tedbirlerin alındığı, 23 Mart'ta toplanan kalabalığa kolluk kuvvetleri tarafından İstanbul Valiliği'nin kararıyla 19-23 Mart tarihlerinde toplanma, yürüyüş ve protesto gibi eylemlerin yasaklandığı bilgisinin iletildiği" belirtildi. "Yasaklama kararının tebliğ edilmesine rağmen toplanan kalabalığın dağılmamakta ısrar ettiği ve polis hattına saldırarak taşkınlık gösterdikleri" savunulan iddianamede, "kolluk kuvvetlerince çok kez sesli yayın araçlarıyla uyarılar yapılmasına rağmen dağılmamakta direnen eylemcilere orantılı müdahale edildiği ve şüphelilerin yakalandığı" ifade edildi.

Şüphelilerin emniyette ve hakimlikteki savunmalarında, herhangi birinin baskısı ya da teşviki ile toplanmadıklarını belirterek, suçlamayı kabul etmedikleri aktarıldı. Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla şüphelilerin 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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Etiketler ekrem imamoğlu protesto berkay gezgin
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