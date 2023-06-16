İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun kritik sorusuna kritik yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki görüşme sırasında İBB Başkanı İmamoğlu’na, “Genel başkan olmak istiyor musun” diye sorduğu, İmamoğlu’nun ise “Göreve hazırım” yanıtını verdiği öne sürüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu önceki gün Ankara’da görüştü. Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri’nde yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhuriyet’ten Nagehan Yılkın’ın haberine göre, bu görüşmenin “oldukça olumlu geçtiği” ifade edilirken İmamoğlu’nun seçimin ertesi günü kamuoyuna verdiği “değişim” talebini yinelediği ancak bu değişimin talebinin herhangi bir kişinin gidip yerine başka bir kişinin gelmesi ile ilgili bir talep değil, topyekûn muhalefetin yeniden inşa edilmesiyle ilgili bir talep olduğu belirtildi.

GENEL BAŞKANLIK SORUSU

Görüşmede Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na “Genel Başkan olmak istiyor musun?” diye sorduğu İmamoğlu’nun da “Ben her türlü göreve hazırım. Mesele genel başkanlık da değil. Mesele aslında bu değişimin yapılması” dediği iddia edildi. Toplantı sonrasında İmamoğlu’nun “Her şey güzel olacak” ifadesinin arkasında ise bütün bunların konuşulduğu, gelinen noktanın ise oldukça pozitif olduğu belirtiliyor.

Cumhuriyet