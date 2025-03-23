İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Google'den jet karar!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılmasının ardından Google Ekrem İmamoğlu için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ifadesini sildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu2nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanıp Silivri'de Marmara Cezaevi'ne konulmasının ve İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden alınmasının ardından Google İmamoğlu'ndan İBB Başkanı ifadesini kaldırdı.

İmamoğlu'nun ismi Google'da aratıldığında, artık yalnızca "İş insanı ve eski Beylikdüzü Belediye Başkanı" ifadesi çıkıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 no sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.