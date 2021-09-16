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İnternet bankacılığı kullananlar dikkat! 10 dakikada 40 bin TL buhar oldu

İnternet bankacılığı kullananlar dikkat! 10 dakikada 40 bin TL buhar oldu

Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, dosya masrafını geri iade edeceklerini söyleyerek kredi kartından 40 bin TL çekti.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcıların hedefleri de sık sık değişiyor. Daha önce kendilerini savcı veya polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıslar, bu sefer de hedeflerine mobil bankacılık aracılığıyla para işlemi yapanları koydu.

BANKA ÇALIŞANI OLDUKLARINI SÖYLEDİLER
CNN Türk'ten Ceylan Sever ile Engin Özbek'in özel haberine göre reklam danışmanı olarak görev yapan Sibel Acar, telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, Sibel Acar' a bankanın yıllardır kendisinden kestiği dosya ve sigorta masraflarını iade edeceklerini söylediler.

YAKLAŞIK 10 DAKİKA SÜRDÜ
Telefon konuşması yaklaşık 10 sürdü. Bu sürede Acar'ın kredi kartından toplamda 40 bin liralık iki ayrı para transferi gerçekleşti. Mobil banka uygulamasına uzaktan bağlanan dolandırıcılar ve güvenlik açığı olduğu ileri sürülen banka hakkında Sibel Acar savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul 8. tüketici mahkemesinde de bankaya dava açtı.

CNN Türk

Etiketler dolandırıcı banka hesabı
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