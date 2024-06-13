  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İnternette yine kiralık banka hesabı dolandırıcılığı

İnternette yine kiralık banka hesabı dolandırıcılığı

İnternette yine kiralık banka hesabı dolandırıcılığı
Güncelleme:

Türkiye Bankalar Birliği, son dönemde dolandırıcılık olaylarının arttığına işaret ederek, kullanıcılara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

TBB'den yapılan açıklamada, özellikle son dönemde yasa dışı yollarla elde edilen paraların, müşterilerden kiralanan hesaplar kullanılarak sistem dışına çıkarıldığı olaylarla karşılaşıldığı belirtildi.

Hesap sahibinin, hesabı üzerinden yapılan işlemlerden sorumlu olduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu işlemler, hesap sahibi adıyla yapıldığı için hesap sahipleri çeşitli hukuki ve cezai yaptırımlarla karşılaşabilir. İlgili mevzuata göre banka nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimsenin bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini bankaya yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Aksi durumda bu kişilerin hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılması öngörülmektedir."

"Kart bilgilerinizi ve kart şifrelerinizi kimseye asla kullandırmayınız"

Özellikle banka hesaplarının üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına izin verenlerin, arasında nitelikli dolandırıcılığın da bulunduğu başkaca suçlarla da karıştırıldığına dikkat çekilen açıklamada, yasal düzenlemelere göre dolandırıcılığın bir parçası haline gelindiğinde bu suça iştirak edenlerin hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılabildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Mağdur olmamak ve başkalarına mağduriyet yaşatmamak için lütfen banka hesap bilgilerinizi veya IBAN numaralarınızı, ayrıca dijital bankacılık kanallarında kullanılan parolanız/tek kullanımlık şifreleriniz ile kart bilgilerinizi ve kart şifrelerinizi kimseye asla kullandırmayınız. Menfaat karşılığı hesaplarınızı kullanmak isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olunuz." değerlendirmesine yer verildi.

Etiketler ttb dolandırıcılık iban kiralık hesap
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Devlet hastanesinde iğrenç olay: Muayene sırasında 7 kadına cinsel saldırı Devlet hastanesinde iğrenç olay: Muayene sırasında 7 kadına cinsel saldırı Kredi kartı limitlerine yeni düzenleme geliyor Kredi kartı limitlerine yeni düzenleme geliyor Sosyal medya Jose Mourinho'ya acımadı: Göğüsleri alay konusu oldu Sosyal medya Jose Mourinho'ya acımadı: Göğüsleri alay konusu oldu Masaj salonuna ''mutlu son'' baskını: Adı özel terapiymiş Masaj salonuna ''mutlu son'' baskını: Adı özel terapiymiş YKS tarihine geçen kopyacının görüntüleri ortaya çıktı YKS tarihine geçen kopyacının görüntüleri ortaya çıktı Netflix'te Serenay Sarıkaya fırtınası: ''Kimler Geldi Kimler Geçti'' listeleri altüst etti Netflix'te Serenay Sarıkaya fırtınası: ''Kimler Geldi Kimler Geçti'' listeleri altüst etti Bayramda Bodrum'a Antalya'ya gidemeyen soluğu burada alacak Bayramda Bodrum'a Antalya'ya gidemeyen soluğu burada alacak Bir yeni vergimiz daha oluyor: Karbon ayak izi vergisi Bir yeni vergimiz daha oluyor: Karbon ayak izi vergisi Rize'de balık tutarken ayıyla karşılaştılar; o anlar kamerada Rize'de balık tutarken ayıyla karşılaştılar; o anlar kamerada Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili bir ifşa daha Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili bir ifşa daha