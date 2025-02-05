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Irak'ın kuzeyinde çatışma çıktı, binbaşı şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde çatışma çıktı, binbaşı şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 5 Şubat 2025 tarihinde, arama tarama faaliyetleri esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz'' denildi.  

DHA

Etiketler MSB milli savunma bakanlığ şehit çatışma terörist
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