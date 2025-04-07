İş yeri ve ev sahiplerine kritik uyarı: Cezalı ödememek için bugün son gün!

Kira geliri elde eden konut veya iş yeri sahiplerinin 2024 yılında elde ettikleri kira gelirleri için beyanname süreci bugün sona eriyor.

1 Mart itibariyle başlayan kira geliri beyanname dönemi bugün mesai bitimiyle sona erecek. Bugün mesai sonuna kadar beyanda bulunmayan cezayla karşı karşıya kalacak.

Kira geliri olan konut veya iş yeri sahipleri beyannameyi; Hazır Beyan Sistemi ya da Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) aracılığıyla internet ortamından, Hazır Beyan mobil uygulaması aracılığıyla da cep telefonundan veya vergi dairesinden verilebiliyor.

Gayrimenkulden herhangi bir kira geliri elde edilmemesi ya da 33 bin liralık istisna tutarının altında gelir elde edilmesi halinde; beyanname vermeme gerekçesi istenmesi halinde bir dilekçe ile vergi dairesine bildirilebiliyor.

Dilekçenin hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden Hazır Beyan Sistemine giriş yaparak “İşlemlerim/İstisna Dilekçesi Vermek İstiyorum” menüsü aracılığıyla da verilmesi mümkün.

Kira geliri nedeniyle oluşan vergi yükümlülüğü, mükellefler tarafından iki taksitte ödenebilecek. İlk taksit beyanname ile birlikte belirlenirken, ikinci taksitin ödemesi ilerleyen bir tarihte gerçekleştirilecek.

Ödemeler; GİB’in internet sitesi üzerinden online yapılabileceği gibi, anlaşmalı bankalar, vergi daireleri ve PTT şubeleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.

Beyanname verilmezse ne olur?

Kira gelirini beyan etmeyenler için ciddi yaptırımlar söz konusu. Beyanname verilmediği takdirde:

Özel usulsüzlük cezası uygulanır, gecikme faizi işler ve vergi ziyaı cezası devreye girer.

Kimler beyanname vermek zorunda ?

Kira gelir beyanında sınırlar şöyle belirlenmiş durumda:

Konut sahipleri için: Yıllık kira geliri 33.000 TL’yi aşanlar.

İş yeri sahipleri için: Yıllık kira geliri 230.000 TL’yi aşanlar.