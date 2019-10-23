İşçiler eylemde, DİSK başkanı açılışta!

CHP’li Ataşehir Belediyesi’nde çalışan DİSK Genel İş Sendikası temsilcisi işçiler, sendikal faaliyet yürüttükleri gerekçe gösterilerek 4 Ekim’de işten çıkartıldı.

Odatv'den Hüreyra Oflaz'ın haberine göre işten çıkartılan Destek Hizmetleri Müdürlüğü Temsilcisi Melike Şahin ve Güvenlik-Sen Temsilcisi Alişan İpşiroğlu ise 18 gündür Ataşehir Belediyesi önünde, “Hak, hukuk, adalet, işçilerle gelecek” ve “Ataşehir Belediyesi işime, emeğime, ekmeğime dokunma! İşten atılan işçiler geri alınsın” yazılı pankartlar ile direnişlerine devam ediyor.

İŞÇİLER DİRENİŞTEYKEN...

İşçiler Ataşehir Belediyesi önünde direnişlerini sürdürürken DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile kafe açılışına katıldı.

İlgezdi kafenin açılışını sosyal medya hesabından, “DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile birlikte Barbaros Mahallemizde yeni bir lezzet durağının açılışını gerçekleştirdik. Ataşehirimizde esnafımızın yüzü hep gülsün, bol kazançları olsun” sözleriyle duyurdu. İlgezdi’nin paylaşımına işten çıkartılan işçiler ve vatandaşlar da tepki gösterdi. Gelen tepkiler ardından İlgezdi’nin paylaşımı kaldırdığı görüldü.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise kendi Konfederasyonuna bağlı Genel İş’li işçilerin belediyenin önündeki eylemlerini görmezden gelerek belediyenin yakınındaki kafe açılışına katılması tepki çekti.

İşte kaldırılan o paylaşım: