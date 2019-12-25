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  3. 25 Aralık 2019 13:44

İsmet İnönü mezarı başında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı ve CHP eski Genel Başkanı İsmet İnönü, ölümünün 46'ncı yıl dönümünde Anıtkabir'deki kabri başında anıldı.

İsmet İnönü mezarı başında anıldı
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Anıtkabir'de düzenlenen törene, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, kızı Özden Toker, torunu Ayşe Gülsün Bilgehan ile çok sayıda kişi katıldı.

Törende ilk olarak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk konuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Heyet, daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Kıratlı ve Kılıçdaroğlu kabre çelenk bıraktı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve İnönü ailesinin adına da kabre çelenk bırakıldı. Katılımcılar, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İnönü ailesine taziyelerini iletti.
 

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