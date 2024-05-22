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Isparta'da yolcu otobüsü ağaca çarptı: 11 kişi yaralandı

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Isparta-Burdur kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü ağaca çarptı. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 11 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Bugün saat 14.45 sıralarında Isparta’nın Gönen ilçesi Isparta-Burdur kara yolu Göltaş mevkiinde 21 yolcu ve mürettebat ile Afyonkarahisar’dan Antalya istikametine seyir halinde olan ve E.D. (47) idaresindeki Pamukkale Turizm’e ait yolcu otobüsü, Göltaş mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.

Isparta'da yolcu otobüsü ağaca çarptı: 11 kişi yaralandı - Resim : 1

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Isparta’da bulunan hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri otobüste tedbir amaçlı çalışma yaparken jandarma ve polis ekipleri başka bir kaza yaşanmaması için trafik kontrolü sağladı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Isparta'da yolcu otobüsü ağaca çarptı: 11 kişi yaralandı - Resim : 2

Etiketler Isparta yolcu otobüs
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