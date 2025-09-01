  1. Anasayfa
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek eleştirilere ve iddialara tek tek yanıt verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmanı "100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası" olarak nitelendirdi. Gürlek, "Bizde sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, adli yıl açılışı çerçevesinde Çağlayan"da bulunan İstanbul Adalet Sarayı"nda çalışan adliye muhabirleri ile bir araya geldi. Sohbet şeklinde gerçekleşen toplantıda Gürlek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi"ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması ve birçok konuya değindi.

"Bu soruşturma yüzyılın en büyük yolsuzluk soruşturmasıdır"

İBB soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Gürlek, "Soruşturmada 1 tane tanık ifadesine dayalı tutuklu yok, varsa söyleyin ertesi gün tahliye edelim. Tutuklu şüphelilere dair deliller mevcut ve kuyumcu terazisi hassasiyetiyle soruşturmayı yürütüyoruz. Bu soruşturma yüzyılın en büyük yolsuzluk soruşturmasıdır. Hiç kimse adli tatilde izin kullanmadı, herkes sorumluluğunun farkında. Ayrıca iddianame yazım aşaması da başladı" dedi.

Gürlek: "Biz dosyamızdan eminiz"

Başsavcı Gürlek, İBB tarafından 2019-2024 yılları arasında yaklaşık 5 milyar dolar üstünde kredi çekildiğini ancak bu paraların farklı yöntemlerle şirketlere aktarılarak pek çok metro projesinin de durduğunu söyledi. Gürlek duruşmaların canlı yayınlanması konusuna ilişkin, ‘"Duruşmalar zaten herkese açık, herhangi bir canlı yayın kararı yok ancak biz bu konuda kendimize güveniyoruz. Biz dosyamızdan eminiz" şeklinde konuştu.

"Biz baskı yapmıyoruz tam tersi onlar etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenlere baskı yapıyorlar"

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma konusuna ilişkin konuşan Gürlek, "Etkin pişmanlık kapsamında ifadeler mutlaka avukatlar eşliğinde alınıyor. Her şeye rağmen biz zorlamıyoruz, ayrıca aynı gün tahliye olan da yok. Biz baskı yapmıyoruz tam tersi onlar etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenlere baskı yapıyorlar. Örneğin Ertan Yıldız"ın itirafçı olduğu dönemde 3 gün içerisinde 37 avukat cezaevine görüşmeye gitmiş" ifadelerini kullandı.

Operasyonu Kapki"nin önceden öğrendiğini söyledi

Şüpheli Murat Kapki"nin bir şekilde ilk operasyonu önceden öğrendiğini ve mallarını kaçırmaya başlamasıyla Başsavcılığın hareketlendiğini belirten Gürlek, "1 günde 8 taşınmazını devretmiş, Çok kıymetli taşınmazlar ve arabalar. Biz de o hamleden sonra el koyma işlemleri yaptık, adli kontrol tedbiri uyguladık" diye konuştu.

