İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçak havalandı

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan taşınma işleminin büyük bir kısmı tamamlandı. Bayrağı devralan İstanbul Havalimanı ise yeni uçuşlarla hizmet vermeye başladı.

Daha önce yurt dışı uçuş işlemleri için check-in işlemleri hizmeti veren havalimanı, yurt içi uçuşlara da açıldı.

Türk Hava Yolları (THY) filosuna ait uçaklar, havalimanında kendilerine ayrılan alanda yerini alırken, diğer şirketlere ait uçaklar da havalimanına gelmeye başladı.

Atatürk Havalimanı için "ISL" olarak kullanılan kod, İstanbul Havalimanı için "IST" olarak kullanılacak.

Sivil araçların da girişine açılan İstanbul Havalimanı'nda İBB otobüsleri, HAVAİST araçları ve taksilerle yolculara hizmet veriyor. İstanbul'un çeşitli noktalarından gelen ve giden yolcular, bu ulaşım araçlarını kullanabilecek.

İLK UÇUŞ ANKARA'YA

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na geçişi kapsayan büyük taşınma işlemi sırasında her iki havalimanında da gece saat 02.00 ile 14.00 arasındaki 12 saatlik süre boyunca uçuşlar durdurulmuştu. Türk ve dünya havacılık tarihine geçecek operasyonun tamamlanmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı’nda ilk tarifeli uçak, Ankara’ya hareket etti. Türk Hava Yolları’na ait TK2154 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçak, 172 yolcusu ve yüzde 96 doluluk oranıyla saat 14.00’te başkente gitmek üzere pistten havalandı.

Uçağa binen yolcular ilk uçuşta yer alarak tarihe geçtiklerini kaydederken THY ve Turkısh Ground Services (TGS) yetkilileri Ankara’ya giden yolcuları uğurlayarak küçük hediyeler takdim etti.

HAVALİMANI RAYLI SİSTEMLE MERKEZE BAĞLANACAK

Taşınma işleminin tamamlanmasıyla piste, günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek ve havalimanından 350'den fazla noktaya uçuş gerçekleştirilecek. Havalimanı, 250 havayolu şirketine hizmet verecek.

İstanbul Havalimanı'nın raylı sistemle şehir merkezine bağlanması için de, bir kolu Gayrettepe, bir kolu Halkalı tarafına uzanan metro bağlantı çalışmaları devam ediyor.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı kesiminin öncelikli olarak hizmete alınması hedefleniyor. İstanbul Havalimanı'nın yolcu deneyimi konusunda "dünyanın en önemli havalimanı" haline getirilmesi planlanıyor.

Temeli atıldığı günden bu yana birçok alanda ödül alan İstanbul Havalimanı, veri merkezindeki elektrik sistemleri 2N ve soğutma sistemleri N+1 yedekli yapıyla dizayn edilirken, Uptime Institute tarafından "Design (Tasarım)" belgesiyle sertifikalandırıldı.

SON TEKNOLOJİYLE DONATILDI

Uluslararası alanda rüşdünü ispat eden, adını sivil havacılık tarihine altın harflerle yazdıracak ve pek çok özelliğiyle ilklere imza atan İstanbul Havalimanı, "Airbus A380" ve "Boeing 747-8" gibi süper jumbo uçaklarının rahatlıkla yanaşabileceği ve yolcu deneyimi konusunda dünyada çığır açacak bir terminale sahip.

Robotlar, yapay zeka, yüz tanıma ya da diğer kişisel bilgilerle işlem yapabilmeye olanak sağlayan havalimanı, yolcuların rahatı ve konforu için akıllı sistem, kablosuz internet, telsiz ve yeni nesil GSM altyapısı ile LTE, sensör ve konuşan nesneler gibi son teknolojilerle donatıldı.

Havalimanının güvenliği, 3 bin 500 güvenlik görevlisi ve son teknoloji 9 bin kamera ile sağlanacak. Güvenlik aynı zamanda terminal içinde bulunan sanal kuleden de idare edilecek.

AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPTI

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen İstanbul Havalimanı'nın ilk fazı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı 29 Ekim 2018 tarihindeki programla uçuşlara açılmıştı.

Dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı'nın açılış töreni, Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde gerçekleşmiş ve törene dünyanın dört bir yanından 50'nin üzerinde üst düzey konuk da gelmişti.

İlk etaptagünlük 5 kalkış ve 5 inişin olduğu havalimanında, THY iç hatlarda 31 Ekim 2018'de Ankara, 1 Kasım 2018'de Antalya, 2 Kasım 2018'de İzmir'e ilk uçuşu gerçekleştirilmişti. İlk yurt dışı uçuş ise 1 Kasım 2018'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve 8 Kasım'da Azerbaycan'a yapılmıştı.

İLK FAZ, 42 AYDA TAMAMLANDI

KDV dahil 26 milyar 140 milyon avroluk yapım, işletme ve devir bedeliyle ihalesini kazanan Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubunca inşa edilen, yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli havalimanının ilk fazda, 1,4 milyon metrekarelik ana terminal binası, 2 pist, Hava Trafik Kontrol Kulesi ve destek binaları bulunuyor.

42 ayda tamamlanan ilk fazda, yaklaşık 200 bin işçi çalıştı.

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik alan üzerine kurulan havalimanının ilk fazının açılması için 6 milyar avroluk yatırım yapıldı. Havalimanı, diğer etaplarının da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacak.

Özel sekkör kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı, tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.

Bu arada Ortak Girişim Grubu, 25 yılda, yıllık KDV dahil 1,1 milyar avro olmak üzere 26 milyar avro kira ödeyecek.

DÜNYANIN EN İYİ BAGAJ SİSTEMİNE SAHİP

İstanbul Havalimanı'nda bagaj bekleme süresi de azalacak.

Saatte 10 bin 800 bagaj işletme kabiliyeti olan 42 kilometre uzunluğundaki bagaj sistemiyle 13 check-in adasından toplanacak bagajlar, uçaklara ve yolculara vakit kaybettirmeden ulaşacak.

Erken gelen bagajların depolanması için ise EBS (Erken Bavul Sistemi) devrede olacak.

SELAMLAMA UÇUŞU

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu Boeing 777-300 tipi uçak, Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan sonra özel bir rota izledi. Atatürk Havalimanı üzerinde 'veda' niteliğinde bir tur attıktan sonra uçak, İstanbul'un tarihi yerlerini de kapsayacak şekilde boğaz üzerinden rota izleyerek 'selamlama uçuşu' yaptı. THY uçağı inişinin ardından bir havacılık geleneği olan 'su takı' ile karşılandı.



